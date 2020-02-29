الخطوط الجوية التركية توقف الرحلات مع العراق بعد اكتشاف بغداد اصابات جديدة بـ”كورونا”

2020/02/29 | 21:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت الخطوط الجوية التركية، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية مع العراق، لمدة 24 ساعة بعد ظهور حالات اصابات بـ”كورونا” في العراق.وقالت الخطوط الجوية التركية، في بيان مقتضب رصدته “يس عراق”: “وكلائنا الاعزاء ، نظراً لظهور حالات لفايروس كورونا في العراق ،وحفاظاً على سلامة مسافرينا، قررت ادارة الخطوط الجوية التركية تعليق الرحلات […]

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