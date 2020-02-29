بالتفاصيل.. هذه هي حالات الإصابة الجديدة بكورونا في بغداد

2020/02/29 | 21:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت دائرة صحة بغداد الكرخ يوم السبت تفاصيل حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة.

وأوضح مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان ورد لشفق نيوز، أن تفاصيل الحالات الخمسة المشخصة بمرض فيروس الكورونا في دائرة صحة الكرخ هي كالتالي:

١- الحالة الاولى لشاب قادم من ايران عمره ٤٢ سنة من سكنة منطقة الاسكان في الكرخ تم تشخيصه في مستشفى الكرخ العام ويتمتع حاليا بصحة جيدة جداً.

٢- الحالة الثانية لشابة قادمة من ايران بعمر ٣٥ سنة من سكنة منطقة الحرية في الكرخ تم تشخيصها في مدينة الإمامين الكاظمين (ع) الطبية وتتمتع حاليا بصحة جيدة جداً عدا بعض المضاعفات البسيطة لعمليات جراحية مجراة لها في ايران.

٣- الحالة الثالثة لشاب قادم من ايران عمره ٢٣ سنة من سكنة الكريعات في الرصافة وتم تشخيصه في مدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية ويتمتع بصحة جيدة جداً.

٤- الحالة الرابعة لشابة قادمة من ايران عمرها ٣٠ سنة من سكنة الزعفرانية في الرصافة وتم تشخيصها في مستشفى الكرخ العام وتتمتع بصحة جيدة جداً.

٥- الحالة الخامسة لامرأة مسنة قادمة من ايران عمرها ٧٢ سنة من سكنة العطيفية في الكرخ وتم تشخيصها في مستشفى الكرخ العام وتعاني من مشاكل صحية سابقة وامراض مزمنة وضعها مستقر حالياً وتحتاج متابعة مستمرة.

وسجل العراق السبت 5 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 13 منذ رصد أول حالة الأسبوع الماضي، 6 منها في بغداد، و5 في كركوك، وواحدة في بابل، وأخرى في النجف لطالب إيران جرى ترحيله إلى بلده.

والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام.

كما قررت منع سفر مواطنيها وحظر دخول الوافدين من دول ينتشر فيها الفيروس مثل إيران والصين.

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