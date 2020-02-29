صحة الكرخ تكشف تفاصيل الحالات الخمس المشخصة بفايروس كورون

2020/02/29 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نشرت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم السبت، تفاصيل الحالات الخمسة المشخص اصابتها بف...





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