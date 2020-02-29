وزارة الصحة توصي باغلاق المقاهي ودور السينما والنوادي مدة 10 ايام بسبب كورونا

2020/02/29 | 21:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوصت وزارة الصحة، السبت، باتخاذ جملة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة اغلاق المقاهي ودور السينما والنوادي مدة 10 ايام بسبب “كورونا”.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، ان “مجموع عدد المُشخّصين مختبرياً في العراق بلغ ١٣ حالة؛ ١٢ منهم لعراقيين وحالة واحدة لطالب إيراني تم نقله إلى

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