قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض غداََ

2020/02/29 | 21:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو غدًا الأحد ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة غدًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد الخسارة في الثلاث مباريات الأخيرة.وضمت القائمة 19 لاعبًا، من بينهم جاريث بيل في الهجوم، في ظل غياب إيدين هازارد للإصابة.واستبعد زيدان

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