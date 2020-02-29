تربية الديوانية توضح سبب عدم توزيع رواتب الكوادر التعليمية والتدريسية

2020/02/29 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية تربية محافظة الديوانية، اليوم السبت ، سبب تأخر صرف رواتب الكوادر التدريسية والتعليمية وذكرت المديرية، في بيان تلقت “العهعد نيوز”، نسخة منه، انه “نود ان نوضح لكم ان سبب تأخر رواتب مديريتنا يعود لأسباب خارجة عن ارادتنا حيث اننا نكمل اعمالنا قبل يوم 20/2 /وفي هذا الشهر شباط اكملنا القوائم يوم 13/2/”.وأشارت […]

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