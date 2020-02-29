أول وفاة بكورونا في واشنطن

2020/02/29 | 21:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت الولايات المتحدة السبت تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن غربي البلاد.كما ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 29 والإصابات المؤكدة تتخطى الألف حالة فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا بلغ 41 بعد تسجيل 3 إصابات جديدة لمواطنين قادمين من إيران.

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