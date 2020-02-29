العراق يوقف خدماته القنصلية بسبب كورونا

2020/02/29 | 22:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد بيان صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصَحّاف: إنسجاماً مع الإجراءات الوقائية الطبية التي اتخذتها عدد من مؤسسات الدولة وعملاً بمقررات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، وتحسباً من انتقال […]

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