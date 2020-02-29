2020/02/29 | 22:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف الإصابات بفايروس كورونا في مدن العراق لغاية إعداد هذه الإحصائية السبت 29 شباط 2020 الساعة ٧:٥٣ مساءاً النجف 1 كركوك 5 بغداد 6 بابل 1 _____________________ المجموع 13

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