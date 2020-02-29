انكماش النشاط الصناعي في الصين لأدنى مستوى على الإطلاق

2020/02/29 | 22:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انكمش النشاط الصناعي في الصين لأدنى مستوى في تاريخه خلال الشهر الجاري، بفعل أزمة فيروس كورونا التي أثرت على اقتصاد البلاد.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين، اليوم السبت، انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى مستوى 35.7 نقطة في فبراير/شباط الجاري، مقابل 50 نقطة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المؤشر سوف يسجل مستوى 45 نقطة في الشهر الحالي.

ويعتبر مستوى 50 نقطة هو الفاصل بين انكماش ونمو النشاط، حيث تعبر القراءة أعلى هذا المستوى عن نمو النشاط بينما يمثل تراجعه دون 50 انكماشاً للنشاط.

وانطلق فيروس كورونا من مقاطعة “ووهان” الصينية لينتشر في 50 دولة حول العالم، ما تسبب في توقف نسبي للنشاط الاقتصاد في البلاد وسط تزايد يومي لعدد الوفيات والإصابة بالمرض.

ويعتبر هذا المستوى أقل من المسجل في بداية انطلاق الأزمة المالية العالمية في 2008، حينما سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين 38.8 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.

وعلى جانب أخر، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (الخدمي) إلى مستوى قياسي متدن، مسجلاً 29.6 نقطة في الشهر الحالي مقارنة بـ51.4 نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي.

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