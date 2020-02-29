2020/02/29 | 22:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر أثرياء العالم أكثر من 440 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مع الخسائر الحادة في الأسواق العالمية بسبب الذعر من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب قائمة بلومبرج للمليارديرات، تراجعت ثروات أغنى 500 شخص حول العالم باجمالي 444 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وتسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا في أكثر من 50 دولة مع رفع تقييم منظمة الصحة العالمية لخطر الفيروس إلى “خطير للغاية” في موجة ذعر في الأسواق.

وتعرضت أسواق الأسهم العالمية لأكبر خسارة أسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ما يعادل فقدان 6 تريليونات دولار تقريباً من القيمة السوقية لكافة الشركات المقيدة.

ثروة جيف بيزوس (أغنى رجل في العالم) خلال الأسبوع الأخير – المصدر: قائمة بلومبرج للأثرياء

وتصدر الخسائر في القائمة “جيف بيزوس” مؤسسة شركة أمازون، بعد تراجع ثروته بنحو 11.9 مليار دولار لتسجل 116 مليار دولار.

كما فقد “بيل جيتس” و”بيرنارد أرنو” اللذان يحلان في المرتبتين الثانية والثالثة في قائمة أثرياء العالم نحو 10 و9.1 مليار دولار.

وجاء إليون موسك في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الخاسرين في الأسبوع الماضي بفقدان 9 مليارات دولار من ثروته، يليه وارن بافيت الذي خسر 8.8 مليار دولار.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذعر من كورونا يتسبب بخسارة أثرياء العالم 444 مليار في أسبوع !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذعر من كورونا يتسبب بخسارة أثرياء العالم 444 مليار في أسبوع !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).