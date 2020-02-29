2020/02/29 | 22:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، السبت، 29 شباط، 2020، موقفه السابق بعدم الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال الائتلاف في بيان ورد لـ «كلمة» […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إئتلاف “نوري المالكي”: لن نشترك بحكومة “محمد علاوي”) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إئتلاف “نوري المالكي”: لن نشترك بحكومة “محمد علاوي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).