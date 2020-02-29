2020/02/29 | 22:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر رياضي مطلع، اليوم السبت، انه تم تعيين مهدي كريم مديرا مؤقتا للمنتخب الوطني.وقال المصدر لـ”الغد برس”، انه “تمت تسمية مهدي كريم بدلا عن باسل كوركيس لادارة منتخبنا […]

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