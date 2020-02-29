ارتفاع وفيات كورونا في ايران إلى 43 والمصابين 593

2020/02/29 | 22:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، السبت، ان فيروس كورونا المستجد قتل 43 شخصاً وسط 593 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.وقال كيانوش جاهانبور: “للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية”، وحث الناس على الابتعاد عن التجمعات الجماهيرية والحد من سفرهم.وطلب جاهانبور من الأشخاص على عدم حضور جنازات الموتى، […]

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