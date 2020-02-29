استثمار بغداد: مدينة جامعية على أرض مطار المثنى

2020/02/29 | 22:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

أفصحت هيئة استثمار بغداد عن تنفيذ مدينة جامعية متكاملة وفق احدث الطرز العالمية مبينة ان مكان تشييد المدينة سيكون في مطار المثنى بالعاصمة.وافاد رئيس الهيئة المهندس شاكر الزاملي بحديث خاص ادلى به لـ"الصباح" بأن الاستثمار بقطاع التعليم، يعد ركيزة مهمة للتطور في اي بلد بهدف ترصينه كون مخرجاته من الكفاءات الجامعية، لاسيما التخصصات العلمية منها ستسهم بنهضة البلاد وانجاح مسيرة البناء، مؤكدا حاجة بغداد الى نظام تعليمي متطور يمتاز بالكفاءة والخبرة في المجالات العلمية والتكنولوجية كافة، ما يسهم برسم رؤية واضحة وتحويلها الى بيئة جاذبة لرجال الاعمال ما يسهم بالتالي الى تفعيل دور الاستثمار بالقطاع التعليمي.

وبين ان هناك مشروعا تنفذه الهيئة حاليا بهذا الصدد، هو كلية آشور الجامعة ضمن مطار المثنى ببغداد، والذي سيضم مدينة جامعية متكاملة تحوي العديد من الكليات، اضافة الى منشآت خدمية متنوعة لتكون أحد اهم مشاريع القطاع التعليمي الصحي المنفذة في بغداد، كونها ستوفر أفضل وأحدث الأساليب التدريسية والملاكات الكفوءة والمختبرات المتطورة المستوردة من أرقى المناشئ العالمية.

واردف الزاملي ان الكلية ستضم تخصصات: الصيدلة وطب الاسنان وتقنيات المختبرات الطبية، اضافة الى الهندسة المدنية وادارة الاعمال والقانون، بينما ستضم ايضا مدينة رياضية متكاملة ومسبحا أولمبيا وتعليميا وملاعب أولمبية هي الأولى من نوعها في البلاد، اضافة الى 18 عيادة طبية تضم أحدث الأجهزة ومن أفضل مناشئ، وكذلك مراكز لصناعة الأجهزة الطبية العالمية.

وافصح عن ان هناك مستشفى عاما سيلحق بالكلية يعنى بالجوانب الطبية والعلاجية كافة، كما سيجهز بأحدث الأجهزة الطبية، مبينا انه يتكون من بناية متعددة الطوابق تشمل ادارة المستشفى وعيادات خارجية وطوارئ وغرفا للمرضى والأشعة علاوة على مختبرات تخصصية، فضلا عن صالات للعمليات الجراحية الكبرى والصغرى وجهاز رنين حديث، ما سيقلل من الضغط الحاصل على المستشفيات الحكومية، اضافة الى انه سيوفر العديد من فرص العمل للشباب.

وشدد رئيس هيئة استثمار بغداد، على أن دائرته تسعى من خلال منح الفرص الاستثمارية لمشاريع خاصة بالكليات والمدارس، الى دعم وترصين جودة التعليم في البلاد وجعله بمصاف الدول المتقدمة، اضافة الى رعاية المتفوقين وتوظيف إبداعاتهم من اجل تنمية المجتمع ودعم خطط البناء والاعمار، منوها بأن الهيئة انجزت بهذا الشأن مشاريع عدة، منها مدارس: (الامتياز) النموذجية في منطقة زيونة، و(عشق بغداد) في زيونة والبيجية، و(نون والقلم) في الدورة، وكلية (الإسراء) الجامعة قرب ساحة الأندلس، وجامعتا (الشموخ) الأهلية ضمن منطقة السيدية، و(المشرق) الأهلية في العامرية.

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