توزيع الرز المحلي ضمن مفردات البطاقة التموينية

2020/02/29 | 22:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

باشرتْ وزارة التجارة توزيع مادة الرز المحلي بنوعيه العنبر والياسمين بين المواطنين، ضمن مفردات البطاقة التموينية، بينما اكدت اعتمادها كليا على الانتاج المحلي في توفير المواد الغذائية المتعلقة بالتموينية، بينما تتم عملية استيرادها من اجل تعزيز الخزين الستراتيجي منها فقط.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة المهندس حسنين الزبيدي بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان شركته تسلمت من الفلاحين والمزارعين ما يقرب من الـ 400 الف طن من مادة الرز المحلي بنوعيه العنبر والياسمين، مشيرا الى ان هذه الكميات تغطي حاجة البلاد بالكامل من هذه المادة الستراتيجية للاشهر الاربعة او الخمسة المقبلة.

وبين ان الوزارة تعتمد بشكل كامل على المنتجات الوطنية من المواد الغذائية وغيرها في توفير مفردات البطاقة التموينية التي تشمل مادة الحنطة المستخدمة في صناعة الطحين والرز والسكر، اضافة الى زيت الطعام المصنع داخل البلاد، مؤكدا اسهام ذلك بشكل كبير وواضح في تشجيع الفلاحين والمزارعين على زراعة المحاصيل المختلفة من اجل الوصول بعدد كبير منها الى مرحلة الاكتفاء الذاتي، لاسيما مادة الحنطة التي تجاوز انتاجها حاجة البلاد بما يقارب المليون طن تقريبا.

ولفت الزبيدي الى الشأن نفسه، الى ان عملية استيراد المواد الغذائية في الوقت الحاضر يقتصر فقط على دعم ورفع رصيد الخزين الستراتيجي للبلاد من تلك المواد، مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة ان يتم اقرار الموازنة العامة للدولة في بداية كل عام من اجل ان يتسنى للشركة شراء المواد الغذائية من الفلاحين في وقت وفرتها بهدف ضمان شراء اكبر كمية بسعر اقل ما يضمن توفير تلك المفردات وتوزيعها بين المواطنين في الاوقات المقررة لذلك.

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