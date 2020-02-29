تخصيـص 59 قطعـة أرض للمشاريـع الصناعية

2020/02/29 | 22:16 - المصدر: الصباح

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بغداد/الصباح

بلغَ عدد قطع الاراضي التي خصصتها وزارة الصناعة والمعادن من اجل اقامة مشاريع صناعية، 59 قطعة أرض خلال شهر كانون الثاني الماضي.

افاد بذلك مدير المديرية العامة للتنمية الصناعية بالوزارة رائد عبد الله الجبوري في بيان صحفي للمكتب الإعلامي بالوزارة تلقت "الصباح" نسخة منه امس السبت، بأن محافظة البصرة تبوأت المرتبة الأولى من حيث عدد قطع الارضي، اذ حصلت على 22 تخصيصا، تليها محافظة كربلاء المقدسة بعدد تسع تخصيصات ومحافظة الانبار بعدد ثمانية تخصيصات بينما حصلت محافظتا النجف الأشرف وبابل على خمسة تخصيصات، وبغداد على اربعة تخصيصات ومحافظة نينوى على تخصيصين.



واضاف أن محافظات: ميسان وذي قار والديوانية وكركوك حصلت على تخصيص واحد فقط لكل منها، مبيناً في الوقت نفسه أن تخصيص قطع الاراضي شمل أنواع الصناعات منها الغذائية بواقع 32 تخصيصا، و11 للمعدنية، وتسعة للكيمياوية، وستة للإنشائية، اضافة الى تخصيص واحد للنسيج، مشيرا الى استمرار جهود المديرية بمتابعة تخصيص قطع الأراضي التي تقام عليها المشاريع الصناعية في محافظات البلاد كافة.

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