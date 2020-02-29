عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني يحذر من انهيار اقتصادي

2020/02/29 | 22:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، السبت من تعرض العراق لانهيار اقتصادي بسبب فايروس كورونا المستجد.وقال شنكالي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر" : إن "العراق مقبل على انهيار اقتصادي اذا لم يعمل على تقليل نفقاته وتعظيم ايراداته، لأن سعر برميل برنت بلغ 50$".

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