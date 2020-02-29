شاهد: بعد فتح تركيا الحدود.. المهاجرون يتكدسون على الحدود اليونانية والسلطات تمطرهم بالقنابل “المسيلة للدموع”

2020/02/29 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وقعت مواجهات بين أعداد من اللاجئين وحرس الحدود اليوناني بعد أن فتحت الحكومة التركية الحدود مع أوروبا.وشجعت تركيا اللاجئين على التوجه إليها عبر اليونان، بعد أن قالت إن تركيا “وصلت إلى قدراتها الاستيعابية” بالنسبة للاجئين”.وتعتبر تقارير صحفية أن خطوة تركيا هي جزء من رد الفعل السياسي والدبلوماسي على التصعيد الحاصل […]

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