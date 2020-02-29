نائب عن سائرون: موافقتنا على علاوي جاءت مشروطة بالتهيئة لانتخابات مبكرة

2020/02/29 | 22:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، اليوم السبت، عن عدم تدخل تحالفه بتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما بين ان موافقة تحالفه على علاوي جاءت مشروطة بالتهيئة لانتخابات مبكرة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وقال العميري في تغريدة على تويتر وتابعتها "الغد برس" إنه "للعراقيين المخلصين المنصفين وللتاريخ..



لم نتدخل بكابينة عادل عبد المهدي لا من قريب ولا من بعيد..



ولم نتدخل الآن بحكومة محمد توفيق علاوي كذلك لا من قريب ولا من بعيد".

واضاف ان "كان كلامي اعلاه مجرد كلام فعلى السيدان عبد المهدي او علاوي نفيه"، مبينا "موافقتنا على عبد المهدي كانت مشروطة بسنة من اجل العراق ..من 24-10-2018 الى 24-10-2019 فتظاهرات تشرين جاءت من هنا".

وتابع "وموافقتنا على علاوي الآن ايضا مشروطة بالتهيئة الى اجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة القتلة والفاسدين واعادة هيبة الدولة ، كل ذلك من اجل العراق ..



لا تعني لنا الاسماء شيئا امام العراق".

واشار الى ان "تكليف علاوي كشف الكثير من الأقنعة وكابينته الحالية حسب المختصين اغلبها مستقلين ومختصين..



أن مر علاوي او لم يمر فعلى الشعب ان يعي جيدة من هم مع المحاصصة ومن هم ضدها".

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