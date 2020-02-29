شرطة الديوانية توجه باغلاق المقاهي الشعبية والكافيهات في المحافظة

2020/02/29 | 22:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية وجهت شرطة الديوانية، اليوم السبت، بغلق جميع “الكافيهات” والمقاهي الشعبية لسبعة ايام بدءاً من يوم غد.وقالت الشرطة في بيان ، : “بناءً على ما جاء بمقررات لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وجهت خلية الازمة المركزية قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات العميد حيدر حسن منخي بغلق جميع الكافيهات (الكوفي شوب) والمقاهي الشعبية في الديوانية لمدة ٧ أيام حفاظاً على المواطنين من فايروس كورونا أعتباراً من يوم غد الاحد”.وأضاف البيان أنه “في حال اعلام القيادة من قبل الجهات العليا باعادة فتحهم سيتم اعلامكم في وقت لاحق”.

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