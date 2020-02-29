الصحة توجه بغلق المقاهي والنوادي ودور السينما لمدة 10 أيام

2020/02/29 | 22:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوصت وزارة الصحة، اليوم السبت، باتخاذ جملة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة اغلاق المقاهي ودور السينما والنوادي مدة 10 ايام بسبب “كورونا”.وذكرت الوزارة في بيان حصلت عليه “العهد نهيوز”، ان “مجموع عدد المُشخّصين مختبرياً في العراق بلغ ١٣ حالة؛ ١٢ منهم لعراقيين وحالة واحدة لطالب إيراني تم نقله إلى بلاده”.وأكدت […]

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