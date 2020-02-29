2020/02/29 | 22:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شرطة الديوانية، السبت، غلق جميع “الكافيهات” والمقاهي الشعبية لسبعة ايام بدءاً من يوم غد.وقالت الشرطة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “بناءً على ما جاء بمقررات لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وجهت خلية الازمة المركزية قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات العميد حيدر حسن منخي بغلق جميع الكافيهات (الكوفي شوب) والمقاهي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية توجه بغلق جميع المقاهي وكافيهات احترازيا من كورونا بدءا من الغد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية توجه بغلق جميع المقاهي وكافيهات احترازيا من كورونا بدءا من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).