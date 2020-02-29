إغلاق أحد مداخل الموصل جراء عطل في أجهزة فحص كورونا

2020/02/29 | 22:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإغلاق أحد مداخل مدينة الموصل لمدة نصف ساعة يوم السبت جراء عطل في أجهزة فحص فيروس كورونا.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "عطلاً في أجهزة الفحص الخاص بفيروس كورونا تسبب بغلق المدخل الجنوبي لمدينة الموصل لمدة نصف ساعة وتحديدا عند سيطرة العقرب قبل أن يعاد افتتاحه بعد التاكد من سلامة الاجهزة".

وفي سياق متصل، قال المصدر إن "القوات الامنية ضبطت اربعة ايرانيين اثناء مغادرتهم من الموصل عند سيطرة كوكجلي شرقي الموصل دخلوا المدينة بصورة غير مشروعة ولا يحملون جوازات".

وأضاف أن "صحة نينوى أجرت فحصاً عليهم اتضح سلامتهم من كورونا قبل تسليمهم لجهاز المخابرات الوطني".

وسجل العراق السبت 5 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 13 منذ رصد أول حالة الأسبوع الماضي، 6 منها في بغداد، و5 في كركوك، وواحدة في بابل، وأخرى في النجف لطالب إيران جرى ترحيله إلى بلده.

والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام.

كما قررت منع سفر مواطنيها وحظر دخول الوافدين من دول ينتشر فيها الفيروس مثل إيران والصين.

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