بعثة سلوفاكية تباشر موسمها التنقيبي الرابع في موقع جوخا الاثري

2020/02/29 | 22:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن مدير مفتشية اثار ذي قار طاهر كوين ، السبت ، عن وصول بعثة تنقيب سلوفاكية الى المحافظة للمباشرة بموسمها التنقيبي الرابع في موقع جوخا الاثري في قضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية .وقال كوين في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” البعثة مكونة من تسعة منقبين باختصاصات اثارية مختلفة […]

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