2020/02/29 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بابل

وجه محافظ بابل حسن منديل، السبت، بغلق الدوائر الخدمية في المحافظة كافة من يوم غد والى اشعار اخر.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ بابل يوجه بغلق الدوائر الخدمية كافة الى اشعار اخر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ بابل يوجه بغلق الدوائر الخدمية كافة الى اشعار اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).