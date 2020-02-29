مؤيد عبد الستار - البعد الثوري لانتفاضة تشرين

2020/02/29 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار إستمرت انتفاضة تشرين التي اشتعلت في ساحة التحرير منذ أشهر على توهجها فهي سليلة عدة انتفاضات واعتصامات بدأت إرهاصاتها في شارع المتنبي وساحة التحرير وساحة الاندلس ، منها كانت على شكل احتفالات ومنها على شكل مهرجانات ثقافية ومنها كانت احتجاجات على الخدمات والبطالة وغير ذلك من اشكالات الوضع السياسي الجائر الذي أوغلت فيه الاحزاب والقوى السياسية في غيّها واستمرأت نهب الاموال دون حسيب ورقيب، فضاعت ملي......

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