2020/02/29 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبد_الرحمان_النوضة هذا المقال هو وجهة نظر شخصية، ولَا يُلزم سوى كاتبه.
ويُوَضِّح المقال الحالي أهم الانتـقادات التي كان يجب على قوى اليسار بالمغرب أن تُوَجِّهَهَا كِتَابيًّا وعَلَنِيَة إلى "الحركات الأمازيغية".
لأن قوى اليسار لَا ترضى عن بعض سُلوكيات الحركات الأمازيغية (كما أن الحركات الأمازيغية لا ترضى عن بعض مُمارسات قوى اليسار).
ولأن قوى اليسار قَصَّرت في نقد السُلُوكِيَات الخاطئة الملاحظة في الحركات الأمازيغ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الرحمان النوضة - نَـقد الحركات الأَمَازِيغِيَة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويُوَضِّح المقال الحالي أهم الانتـقادات التي كان يجب على قوى اليسار بالمغرب أن تُوَجِّهَهَا كِتَابيًّا وعَلَنِيَة إلى "الحركات الأمازيغية".
لأن قوى اليسار لَا ترضى عن بعض سُلوكيات الحركات الأمازيغية (كما أن الحركات الأمازيغية لا ترضى عن بعض مُمارسات قوى اليسار).
ولأن قوى اليسار قَصَّرت في نقد السُلُوكِيَات الخاطئة الملاحظة في الحركات الأمازيغ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الرحمان النوضة - نَـقد الحركات الأَمَازِيغِيَة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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