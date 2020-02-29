عبد الرحمان النوضة - نَـقد الحركات الأَمَازِيغِيَة

2020/02/29 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمان_النوضة هذا المقال هو وجهة نظر شخصية، ولَا يُلزم سوى كاتبه.ويُوَضِّح المقال الحالي أهم الانتـقادات ‏التي كان يجب على قوى اليسار بالمغرب أن تُوَجِّهَهَا كِتَابيًّا وعَلَنِيَة إلى "الحركات الأمازيغية".لأن قوى ‏اليسار لَا ترضى عن بعض سُلوكيات الحركات الأمازيغية (كما أن الحركات الأمازيغية لا ترضى عن ‏بعض مُمارسات قوى اليسار).ولأن قوى اليسار قَصَّرت في نقد السُلُوكِيَات الخاطئة الملاحظة في ‏الحركات الأمازيغ......

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