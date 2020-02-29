رشيد غويلب - فشل جديد لسياسة الغزو الامريكية / الولايات المتحدة واتفاق السلام مع حركة طالبان الإرهابية

2020/02/29 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب حتى ساعة اعداد هذا التقرير لم يجر التوقيع الفعلي على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الامريكية وحركة طالبان الإسلامية المتطرفة.وبعد 20 عاما، يبدو أن الحكومة الامريكية لا خيار لها سوى الاعتراف بفشل سياستها وهزيمتها في أفغانستان، وأنها مضطرة للتخلي عن الحل العسكري ووافقت على المفاوضات مع إرهابيي الامس، الذين حددوا الى مدى بعيد مسارات المفاوضات ونتائجها.وبغض النظر عن التوقيع على اتفاق انهاء......

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