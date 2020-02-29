علاوي في موقف حرج.. زياد وليد

2020/02/29 | 23:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب زياد وليد: علاوي في موقف أكثر حرجاً من طريقة تكليفه؛ هو الآن أمام الخضوع لما تريده الأحزاب أو فشله في كسب ثقة البرلمان.الخضوع سيجعل من حكومته “قطّة مُضحكة”، والرفض قد يُطيح به.في الحالة الأولى سيربح الرئاسة واستهزاء الناس وسطوة الأحزاب عليه حتى ينتهي، وفي الحالة الثانية ربما سيكسب نقطة مضيئة في تاريخه، […]

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