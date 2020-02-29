واتفورد يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

2020/02/29 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض ليفربول، مساء اليوم السبت، لهزيمة مذلة أمام واتفورد، بنتيجة 3-0 في إطار منافسات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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