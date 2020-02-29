ليفربول يتذوق طعم الخسارة لأول مرة بهزيمة مذلة أمام واتفورد

2020/02/29 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فجر واتفورد مفاجأة من العيار الثقيل، وألحق الهزيمة الأولى بضيفه المتصدر ليفربول، بفوزه عليه 3-0 مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوج اسماعيلا سار نفسه بطلا للمباراة، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 54 و60، وأضاف تروي ديني الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وهذه أول هزيمة للفريق الأحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما فاز في 26 مباراة مقابل تعادل وحيد، ليتجمد رصيده عند 79 نقطة بفارق 22 نقطة أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

فيما رفع واتفورد حظوظه في البقاء بالدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة بالتساوي مع بورنموث في المركز السادس عشر.

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