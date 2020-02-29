2020/02/29 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: المصاب يتواجد حالياً في احدى المؤسسات الصحية في بابل ويتلقى العلاج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: المصاب يتواجد حالياً في احدى المؤسسات الصحية في بابل ويتلقى العلاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).