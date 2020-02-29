واتفورد يقسو على ليفربول ويلحق به الهزيمة الأولى في الدوري

2020/02/29 | 23:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}تجرع نادي ليفربول الإنكليزي مرارة الخسارة للمرة الأولى له في الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الجاري، حيث كانت خسارة قاسية على يد نادي واتفورد الذي يقبع في مراكز المؤخرة في ترتيب الدوري الانجليزي كانت نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل لا شيء، سجلت أهداف المباراة عن طريق إسماعيل ساري في الدقيقتين 54 و57 على التوالي لذات اللاعب ساري، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 65 من عمر اللقاء

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