2020/02/29 | 23:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / شيماء رشيد

تعهدت اللجنة المالية النيابية للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، بأنها لن تمرر الأمر الصادر من خلية الأزمة الخاص بإيقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة خلال إقرار الموازنة في مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة، هيثم الجبوري، في بيان صحفي تلقته «الصباح»: إن «المالية النيابية ترفض الأمر الصادر من خلية الازمة لإعداد موازنة 2020 الخاص بايقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة».

بدوره، انتقد عضو اللجنة حنين قدو، في تصريح لـ{الصباح» قرار ايقاف المنح والعلاوات، متعهداً بان اللجنة ستبذل قصارى جهدها لمعالجة الموضوع.

على صعيد ذي صلة، نبه عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي، محمد شياع السوداني، في تصريح لـ{الصباح» الى أن عجز الموازنة لا يجوز ان ينسحب على علاوات الموظفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفض برلماني «لإيقاف» علاوات وترفيعات الموظفين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفض برلماني «لإيقاف» علاوات وترفيعات الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).