دراسة: ثلث الفرنسيين لا يغسلون أيديهم بعد استخدام المرحاض

2020/02/29 | 23:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجدت دراسة قام بها المعهد الفرنسي لدراسة الرأي العام وتحدث عنها تلفزيون قناة بي أف أم وأل سي إي، أن فرنسيا من كل ثلاثة لا يغسل يديه بعد استخدام المرحاض.

وقالت الكاتبة سارة أم في التقرير الذي نشرته مجلة “سانتي بلوس” الفرنسية إن المراحيض تعد من أكثر الأماكن التي تحتوي على البكتيريا.

وسلطت دراسة المعهد الفرنسي لدراسة الرأي العام التي أجرتها شركة ديوجين فرنس، وهي شركة تنظيف متخصصة، الضوء على جودة نظافة الفرنسيين.

وذكرت الكاتبة أنه إذا كشفت الدراسة عن تحسن كبير في نظافة الفرنسيين مقارنة بفترة الخمسينيات، فإن النتائج تظل مع ذلك مفاجئة.



فما زال الفرنسيون لا يحترمون قواعد النظافة الأساسية.

ويعتبر كبار السن والمعزولون من أبرز الأشخاص المعنيين بنقص النظافة.



بالإضافة إلى ذلك، يكشف استطلاع الرأي أن 24% من سكان فرنسا لا يستحمون بشكل يومي.

ومع ذلك، يمكن تبرير هذه النتيجة باحتمال أن الاستحمام اليومي يمكن أن يضر بحاجز البشرة.

نتائجلكن الدراسة توضح أساسا أن الفرنسيين يغفلون غسل اليدين بشكل آلي في مواقف معينة:

-29% من المشاركين في الاستطلاع أقروا بعدم غسل أياديهم بعد استخدام المرحاض.

-33% من المستطلعين اعترفوا بإهمالهم هذه القاعدة قبل الطهي.

-49% آخرين لا يغسلون أياديهم دائما قبل الأكل.

-38% من الفرنسيين لا يغسلون أيديهم قبل رعاية الطفل.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن النساء يهتممن بالنظافة أكثر من الرجال.



فوفقا للنتائج، تغير 94% من النساء الملابس الداخلية كل يوم مقارنة بحوالي 73% فقط من الرجال.



ولدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، يضع نصف الرجال السراويل الداخلية لأكثر من 24 ساعة.

ومع ذلك، يشير استطلاع الرأي إلى أن الرجال يحافظون على نظافة الشعر بشكل أفضل من النساء، فقد أخبر 35% من الرجال بأنهم يغسلون شعرهم يوميا، بينما تقوم 8% فقط من النساء بهذا الأمر، وعوض ذلك يفضلن غسل الشعر مرتين في الأسبوع أو كل يومين.



لكن، ليس هذا المعدل ضارا بالضرورة، لأن الغسل اليومي بالشامبو من المحتمل أن يتسبب في جفاف الشعر.

ويوضح الدكتور فريديريك سالمان، مؤلف كتاب “اعتن بصحتك”، التالي “نضع أيدينا على أفواهنا مرتين على الأقل في الساعة.



عندما لا نقوم بغسلها، خاصة بعد استخدام الحمام، فستكون ثمة جراثيم على اليدين وهذا يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بنسبة 30%”.

ووفقا للخبير، يمكن الوقاية من 70% من الجراثيم و47% من الأمراض عند غسل اليدين بالصابون في كل مرة نستخدم فيها المرحاض.

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