الخطوط الجوية العراقية تكذب مزاعم بوقف الرحلات الجوية الى ايران بسبب كورونا

2020/02/29 | 23:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/رصد ناشطون على مواقع التواصل ، استمرار رحلات الخطوط الجوية العراقية من والى ايران بواقع تسع رحلات يومياً، رغم ادعاء سلطة الطيران المدني ايقافها بسبب تفشي فايروس كورونا هناك.كما وأعلنت السلطات إلايرانية اليوم إعادة فتح 3 معابر مع العراق امام الحركة التجارية أعتباراً من يوم غد وفقاً لوكالة الانباء الايرانية.

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