2020/02/29 | 23:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد جدد رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري موقف الائتلاف الرافض لمنح الثقة لحكومة رئيس وزراءالمكلف،مؤكداً ان الطريقة التي جاء بها هي ذات الطريقة التي تم فيها اختيار الحكومة المستقيلة .واضاف الشمري في بيان ، ان عدم اشراك القوى الوطنية وتهميش المتظاهرين يُفقد اي حكومة مُكلفة الشرعية الشعبية ويعوق اي أملٍ بنجاحها .واكد الشمري ان "الوطنية" لن تمنح هذه الحكومة الثقة لما تقدم أولاً ولخلو برنامجها من موعد ثابت للانتخابات المبكرة او اي اشارة لمطالب المتظاهرين السلميين او محاكمة قتلتهم والمعتدين عليها، فضلاً عن جملة ملفات وطنية أخرى .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة علاوي تكشف سبب عدم التصويت لحكومة علاوي غدا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة علاوي تكشف سبب عدم التصويت لحكومة علاوي غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).