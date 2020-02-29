ايقاف الرحلات الجوية والبرية بين العراق وتركيا

2020/02/29 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت الحكومة التركية عن تعليق الرحلات الجوية والبرية مع العراق بسبب الاحداث الاح يمر بها العراق بسبب فيروس كورونا.

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