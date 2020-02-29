كربلاء تجدد تاكيدها على خلو المحافظة من إصابات بفيروس كورونا

2020/02/29 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة كربلاء، اليوم السبت، خلو المحافظة من أي إصابة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “موقف الحالة الوبائية في المحافظة ، ذات الصلة بمستجدات موضوع فيروس كورونا المُستجد ، هو إدخال حالتين مُشتبه بإصابتها بالفيروس ذاته في ردهة العزل بمدينة الإمام الحُسين (ع) الطبية ، وإرسال التحاليل […]

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