أربيل تصدر قرارات صارمة بشأن التجمعات العامة للوقاية من كورونا

2020/02/29 | 23:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في اجتماع خاص، يوم السبت، أصدر محافظ اربيل فرست صوفي، عددا من القرارات الجديدة بشأن اماكن تدخين الاركيلة والقاعات الرياضية والأماكن العامة.

ووفقا لتلك القرارات فانه بالنسبة للكافيتريات ومحال تدخين الاركيلة تقرر البدء بإجراءات مصادرة الاركيلات واتلافها، واذا تكررت المخالفة يتم اغلاق المحل لمدة اسبوع واحد.

اما بشأن التدخين في المحال المغلقة، والسيجارة الالكترونية يتم التعامل معها وفقا للقانون رقم 31 لسنة 2007 الصادر عن برلمان كوردستان الذي يمنع تدخينها.

وبشأن قاعات ممارسة الرياضة والمسابح والمساج والحمامات العامة والسينما، يتم اغلاقها بشكل مؤقت لغاية العاشر من شهر آذار المقبل، واذا استدعت الضرورة يتم تمديد الاغلاق.

ويتوجب على رؤساء الوحدات الادارية كالقائممقامين ومدراء النواحي وعضوية (صحة الحدود والبلديات والشرطة ولجنة رقابة الاسواق والبيطرة ، وان وجد شعبة السياحة، وباشراف القائممقام على مستوى الاقضية، بالإضافة الى حدود قائممقائيته) في حال عدم التزام أي محل مشار اليها تتم اتخاذ الاجراءت اللازم بحقه.





وتم تكليف اللجنة العليا في محافظة أربيل بزيارة الاماكن التي تم عزل المواطنين فيها، وهم تحت الرقابة في اربيل وجميع الاقضية والنواحي، وإذا كانت الأماكن غير صالحة أو فيها نواقص يتوجب تغييرها فورا وايجاد مكان مناسب آخر.

في جميع المعابر في حدود اربيل مع الموصل وكركوك ومخمور، تم توفير فرق صحية والمستلزمات الخاصة بالفحص ويتوجب ان تستمر في عملها في تلك المعابر واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وتقوم البلديات وهيئة السياحة والاثار وفرق الرقابة الصحية ومن اجل الوقاية من المرض وحماية سلامة المواطنين بالرقابة الدقيقة لنظافة الاسواق والمطاعم والفنادق والموتيلات والاماكن العامة، واذا قام أي شخص باحتكار السوق ورفع اسعار السلع والمواد الاحتياطية والمستلزمات الخاصة بالمواطنين تتم اتخاذ الاجراءات القانونية الشديدة بحقه.

ويمنع منعا باتا زيارة المريض في المستشفيات الحكومية والاهلية ولا يسمح لاي شخص بزيارة المرضى، ولايسمح للمريض باصطحاب اكثر من مرافق واحد.

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