اصابة ضابط بجروح بهجوم مسلح شمال شرق ديالى

2020/02/29 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أمر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، السبت (29 شباط 2020)، بتشكيل لجنة لمعالجة الوضع القانوني وترقية المنتسبين الذين لا يحملون الشهادة الابتدائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الياسري امر مدير التفتيش

بغداد اليوم-بغداد

كشف شرطة محافظة ذي قار، السبت (29 شباط 2020) هوية المتورطين بقتل الشيخ عبد الصاحب السعدون وزوجته، اللذين قضيا طعنا يوم أمس الجمعة.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن قواتها "تمكنت من القبض على اثنين من الجناة كل من المتهم (ح .



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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت العمليات المشتركة، السبت (29 شباط 2020)، مقتل 5 إرهابيين في جزيرة الكرمة بالأنبار.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية "واع"، أن قوة مشتركة من عمليات الانبار والحشد الشعبي نفذت عملية دقيقة وقتلت 5 إرهابيين في جزيرة ال

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