تربية الديوانية تقتصر الدوام في مديريتها على المدراء ورؤساء الاقسام

2020/02/29 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

اعلنت مديرية تربية الديوانية، السبت، اقتصار الدوام في مديريتها على المدراء ورؤساء الاقسام.

وقالت المديرية في بيان، انه "حسب توجيهات وزيرة التربية سها خليل العلي بك والتي أعطت السلطة التقديرية للمديرين العامين للتربية في المحافظات وفق ماجاء بقرار خلية الأزمة، تقرر اقتصار الدوام في مديرية التربية على المدير العام والمعاونين ورؤساء الاقسام".واوضحت المديرية ان "هذا الاجراء جاء لتفادي تداعيات انتشار فايروس "كورونا" من خلال الابتعاد عن التجمعات، حيث سيتم تحديد جدول لدوام موظفي الأقسام حسب الحاجه الفعلية والماسة وذلك ابتداء من يوم غد الاحد 1 اذار".

بغداد اليوم - بابل

وجه محافظ بابل حسن منديل، السبت، بغلق الدوائر الخدمية في المحافظة كافة من يوم غد والى اشعار اخر.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، ان "المحافظ أمر بغلق كافة الدوائر الخدمية التي يتواجد فيها المراجعين وتجمع الموا

بغداد اليوم _ بغداد

نشرت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم السبت، تفاصيل الحالات الخمسة المشخص اصابتها بفيروس كورونا المستجد في الدائرة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الحالة الاولى لشاب قادم من ايران عم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، السبت (29 شباط 2020)، بياناً بشأن اجراءاتها لمواجهة فايروس ’’كورونا’’، مؤكدة أن جميع الحالات المشخصة جاءت من ايران.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته (بغداد

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