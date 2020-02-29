2020/02/29 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال وزير ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تركيا توقف الرحلات الجوية والبرية مع العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق مؤقتاً.
وقال وزير ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تركيا توقف الرحلات الجوية والبرية مع العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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