تركيا توقف الرحلات الجوية والبرية مع العراق

2020/02/29 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق مؤقتاً.

وقال وزير ...





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