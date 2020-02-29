2020/02/29 | 23:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أن محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، قرر إقفال سوق الأحد والأسواق الشعبية في العاصمة بسبب فيروس كورونا.وذكرت مستشفى بيروت الحكومي، أنه استقبل “خلال الـ 24 ساعة الماضية 33 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.وأضاف المستشفى في تقريره اليومي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان تقرر اقفال سوق الأحد والأسواق الشعبية في العاصمة بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان تقرر اقفال سوق الأحد والأسواق الشعبية في العاصمة بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).