الهيموت عبدالسلام - وباء كورونا أم وباء الفقر؟

2020/02/29 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الهيموت_عبدالسلام 1/ وباء كورونا كباقي الأوبئة التي عرفتها البشرية هو وباء لا دين له ولا مذهب ولا جغرافية ولا عرق ولا لون ، الضحايا التي يحصدها وباء كورونا والتي حصدتها الأوبئة السابقة لحدود الآن تنتمي للمسلمين وللمسيحيين ولليهود ولكل معتنقي الديانات السماوية والوضعية وللادينيين .- ضرب طاعون جستنيان الأمبراطورية البيزنطية بين عامي 541 و542 م وتحدثت التقديرات أن ضحايا هذا الطاعون أسفرت......

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