أحمد صبحى منصور - التعرف على أكابر المجرمين بالوعظ ب ( إتّق الله )

2020/02/29 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ( الشيوخ أصحاب الفضيلة ) هم ( أكابر المجرمين )عند رب العزة جل وعلا ( 4 ) أولا 1 ـ لو قابلت مجرما عاديا ( من أصاغر المجرمين ) ووعظته قائلا : ( إتّق الله ) فربما يخشع لأنه يعرف أنه مجرم ، ويعرف أن عقابا ينتظره .لو قلت ( إتّق الله ) لواحد من أكابر المجرمين فستأخذه العزة بالإثم ، وربما يعصف بك لو كنت من مواطني البلد .ليس هذا كلاما نظريا بل هو واقع مؤلم .أكابر المجرمين من السلاطين في عصر......

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