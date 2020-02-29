2020/02/29 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور ( الشيوخ أصحاب الفضيلة ) هم ( أكابر المجرمين )عند رب العزة جل وعلا ( 4 ) أولا 1 ـ لو قابلت مجرما عاديا ( من أصاغر المجرمين ) ووعظته قائلا : ( إتّق الله ) فربما يخشع لأنه يعرف أنه مجرم ، ويعرف أن عقابا ينتظره .
لو قلت ( إتّق الله ) لواحد من أكابر المجرمين فستأخذه العزة بالإثم ، وربما يعصف بك لو كنت من مواطني البلد .
ليس هذا كلاما نظريا بل هو واقع مؤلم .
أكابر المجرمين من السلاطين في عصر......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - التعرف على أكابر المجرمين بالوعظ ب ( إتّق الله )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لو قلت ( إتّق الله ) لواحد من أكابر المجرمين فستأخذه العزة بالإثم ، وربما يعصف بك لو كنت من مواطني البلد .
ليس هذا كلاما نظريا بل هو واقع مؤلم .
أكابر المجرمين من السلاطين في عصر......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - التعرف على أكابر المجرمين بالوعظ ب ( إتّق الله )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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