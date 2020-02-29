تزويد منتسبي شرطة الانبار باجهزة طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد

2020/02/29 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم السبت، تزويد المنتسبين باجهزة طبية للكشف عن الاصابة بـفياروس كورونا المستجد.وذكرت القيادة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “بمبادرة من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ولغرض الحفاظ على سلامة منتسبي شرطة المحافظة ضباطا ومنتسبين وعلى النفقة الخاصة تم تزويد مركز التدريب الإقليمي […]

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