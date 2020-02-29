الوطنية: لن نصوت لحكومة “المكلف”

2020/02/29 | 23:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..جدد رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري موقف الائتلاف الرافض لمنح الثقة لحكومة رئيس وزراء المكلف، مؤكداً ان الطريقة التي جاء بها هي ذات الطريقة التي تم فيها اختيار الحكومة المستقيلة.وقال الشمري في بيان صحفي اليوم السبت، ان عدم اشراك القوى الوطنية وتهميش المتظاهرين يُفقد اي حكومة مُكلفة الشرعية الشعبية ويعوق اي أملٍ بنجاحها.[…]

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