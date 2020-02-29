2020/02/29 | 23:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب كورونا .. تركيا تعلق جميع الرحلات مع العراق وإيطاليا وكوريا الجنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا .. تركيا تعلق جميع الرحلات مع العراق وإيطاليا وكوريا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا .. تركيا تعلق جميع الرحلات مع العراق وإيطاليا وكوريا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).